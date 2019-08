Ken Verschueren maakt van Predikheren lekkerste bibliotheek van Vlaanderen Wannes Vansina

27 augustus 2019

16u57 0 Mechelen Mechelen opent dit weekend niet alleen de mooiste bibliotheek van het land, maar hoogstwaarschijnlijk ook de lekkerste. Sterrenchef Ken Verschueren en zijn vriendin Jenny Callens stelden donderdag Tinèlle en Barbib voor, twee nieuwe horecazaken in het prachtige decor van Het Predikheren.

Restaurant Tinèlle verwelkomt deze week de eerste gasten tijdens een reeks try-outs, op 2 september opent het voor iedereen. Het kreeg een plekje aan de achterzijde van het voormalig predikherenklooster. In dat historische decor verwent het koppel zijn gasten met topgerechtjes. Ken Verschueren, twee jaar geleden nog de chef van sterrenrestaurant De Tuinkamer in Beerzel, wijst erop dat Tinèlle wel toegankelijk wil zijn voor iedereen.

“In de Tuinkamer deden we enkel grote menu’s en dat was heel arbeidsintensief en prijzig. Hier kunnen onze klanten a la carte kiezen. Ze weten dat tarbot met kreeft en truffel veel kost, maar je kan hier ook een makreeltje of garnaalkroket eten. En op de drankkaart niet alleen champagne, maar ook een pintje, of in dit geval Maneblusser. Of ze kunnen ervoor kiezen slechts een gerecht te eten. Mensen kunnen ook nog last minute iets komen eten als er plaats is, of aan de toog zitten. Toegankelijkheid is voor ons heel belangrijk. Al bieden we natuurlijk kwaliteit en dat heeft zijn prijs.”

Opvallend: tijdens het weekend blijft Tinèlle gesloten. Daar heeft Verschueren een heel goede reden voor: het vinden van goed personeel. “In de Tuinkamer hadden we een groot verloop. Jonge gasten kwamen er twee jaar werken en dan waren ze weg naar Sergio Herman, Hof Van Cleve of ’t Zilte. Door hen de weekends vrijaf te geven, hoop ik dat de medewerkers langer zullen blijven. Van de elf wonen er overigens negen in de stad.”

Predikherenburger

Verschueren en Callens openen niet alleen Tinèlle, maar aangrenzend in de kloostergangen ook Barbib. De bar is geopend tijdens de openingsuren van de bibliotheek, in de zomer tijdens de weekends langer. De foodbar houdt tijdens het openingsweekend van de stadsbibliotheek nu zaterdag en zondag een try-out, vanaf 3 september is ze écht open. Je kan er komen ontbijten, een koffie of homemade limonade drinken of iets eenvoudigs eten. “De gerechtjes variëren tussen 4 en 18 euro. Vooral broodgerechten zoals een Broodje Barbib, maar we geven ook een Predikherenburger of een vol-o-vent van Mechelse koekoek, alsook veel zoetigheden.”

Het koppel heeft er wel een lijdensweg opzitten. Keer op keer werd de openingsdatum uitgesteld omwille van vertraging bij de restauratie. “Dat hadden we onderschat en was niet evident, maar het resultaat mag gezien worden. Het is fantastisch mooi. Fier dat we dit in Mechelen kunnen doen”, zegt de chef. Ook op persoonlijk vlak was het wennen. “We waren het gewoon om samen te werken, eerst in Oud Sluis en dan in de Tuinkomer. Blij terug samen een team te kunnen vormen”, aldus Callens, die de zaal en Barbib voor haar rekening neemt.

Twee terrassen

Het stadsbestuur is wat blij met de keuze van de topchef om zich in Het Predikheren te vestigen. “Historische gebouwen restaureren is een ding, er een hedendaagse functie aan geven iets anders. We zijn ervan overtuigd dat dit een succes wordt”, zegt schepen van Monumentenzorg Koen Anciaux. “Heel Het Predikheren straalt klasse uit en we wilden dan ook niet voor middelmaat gaan. De kwaliteit wordt doorgetrokken tot in het restaurantgedeelte, maar dan wel toegankelijke kwaliteit”, aldus zijn collega voor Cultuur Bjorn Siffer.

Nog dit: voorlopig beschikken noch Tinèlle noch Barbib over een terras, maar dat volgt nog volgend jaar. Het restaurant krijgt er een aan het park, de bar in de kloostertuin.