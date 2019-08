Keldermansvest wordt vanaf eind augustus fietsstraat Wannes Vansina

16 augustus 2019

10u22 0 Mechelen Vanaf eind augustus zal het voor autobestuurders verboden zijn om fietsers in te halen op de Keldermansvest in Mechelen. De stad maakt er een fietsstraat van.

Begin deze bestuursperiode besliste het college van burgemeester en schepenen om van de straat langs de Afleidingsdijle een fietsstraat te maken. Een bevraging in augustus vorig jaar had al uitgewezen dat de buurtbewoners daar positief tegenover staan: 77 procent was voor.

“De Keldermansvest kent een smal profiel. In theorie is het eigenlijk sowieso verboden om daar een fietser in te halen. Door hier ook effectief een fietsstraat in te voeren, benadrukken we dat dit een belangrijke route is voor fietsers. Samen met de Frans Halsvest en Begijnenweide is dit immers een ideaal alternatief voor de fietspaden langs de noordelijke vesten. Met deze maatregel willen we de verdringing van fietsers tegengaan en inzetten op het verlagen van de snelheid van wagens op populaire fietsroutes”, zegt Alexander Vandersmissen (Open Vld).

Schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen) kondigt aan dat er in de loop van 2020 nog meer fietsstraten zullen bijkomen.