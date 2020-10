Kazerne Dossin zet expo om in website: “Auschwitz voor het eerst online in kaart gebracht” Wannes Vansina

12 oktober 2020

16u24 1 Mechelen De succesvolle tijdelijke tentoonstelling Auschwitz.camp van Kazerne Dossin krijgt een online vervolg. “Het is meteen de eerste keer dat de groei van Auschwitz op die manier online in kaart wordt gebracht”, meldt het Mechelse museum.

De expo opende ongeveer een jaar geleden en wist meer dan 20.000 bezoekers te lokken. Via de pas gelanceerde website auschwitz.camp is de expo nu integraal online te bekijken en ervaart de gebruiker hoe de gruwelijke massamoord van de nazi’s verbonden was met een koloniale agenda.

De foto’s van Hans Citroen - medecurator – tonen wat er vandaag overblijft van deze geschiedenis. Kamppalen worden door de bewoners gebruikt om er bijvoorbeeld een kippenhok van te maken. Een gevangenkamp is omgevormd tot garageboxen.

“Voor Kazerne Dossin is het een primeur om haar historisch educatieve opdracht op deze manier door te vertalen naar een online-omgeving. Niet alleen voor leerkrachten is dit een interessante tool, maar ook voor alle mensen die een bezoek aan Auschwitz brengen of deze geschiedenis van nabij willen leren kennen”, aldus Kazerne Dossin.