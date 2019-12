Kazerne Dossin weigert uitreiking vredesprijs: oppositieraadslid stelt nu stadstoelage in vraag Wannes Vansina

13 december 2019

17u50 0 Mechelen De weigering van Kazerne Dossin om de prijsuitreiking van vredesorganisatie Pax Christi te ontvangen, roept ook bij de Mechelse politiek vragen op. Oppositieraadslid Hamid Riffi (CD&V) stelt de stadstoelage in vraag.

Pax Christi zou donderdagavond de titel ‘Ambassadeur voor de vrede’ uitreiken aan Artsen Zonder Grenzen en Midden-Oosten-experte Brigitte Herremans. Op het laatste ogenblik stak de raad van bestuur van Kazerne Dossin daar een stokje voor en moest Pax Christi inderhaast uitwijken naar de bibliotheek.

Herremans ligt bijzonder moeilijk bij een deel van de joodse gemeenschap omdat de medewerkster van het Mensenrechtencentrum van Universiteit Gent zich kritisch uitliet over Israël. Het nieuwe incident komt er kort na het plotse vertrek van voormalig directeur Christophe Bush.

Gemeenteraadslid Hamid Riffi stelt zich ernstige vragen. “Het museum is niet enkel een memoriaal voor de Holocaust maar - minstens even belangrijk! - ook een kenniscentrum voor mensenrechten. Nu blijkt uit interne informatie dat men het stuk ‘mensenrechten’ uit de opdracht wil halen.”

“Als stad kunnen we deze meer en meer eenzijdige benadering van Kazerne Dossin niet toelaten en moeten we het belang van de universele rechten van de mens blijvend onder de aandacht brengen. Daarom zal ik maandag bij de bespreking van het meerjarenplan vragen om dit in de overeenkomst met de vzw Kazerne Dossin als voorwaarde te voorzien om de werkingstoelage te kunnen krijgen”, aldus Riffi.

Het stadsbestuur houdt een antwoord in beraad.