Kazerne Dossin voegt 220 foto’s toe aan portrettenwand: “Mijn nonkel en tante werden als kind vergast” Wannes Vansina

28 november 2019

21u36 0 Mechelen Kazerne Dossin in Mechelen heeft donderdag 220 foto’s toegevoerd aan de imposante portrettenwand. Onder hen ook deze van Charles-Victor (12) en Simone (9), de nonkel en tante van David Van Turnhout uit Borgerhout. “Een emotioneel moment”, zegt hij.

Sinds de oprichting probeert Kazerne Dossin de 25.848 Joden, Roma en Sinti die vanuit Mechelen gedeporteerd werden, terug een gezicht te geven. Vorig jaar werd de kaap van 20.000 foto’s gerond. Dat er dit jaar nog eens 220 bijkomen, is vooral te danken aan een samenwerking met het Rijksarchief in Brussel.

Kleermaker

De andere komen van familieleden. Zo sieren voortaan ook de foto’s van Charles-Victor (12) en Simone (9) de muur die reikt van -1 tot op de derde verdieping. David Van Turnhout vond de foto’s toen hij samen met Dirk Verhofstadt onderzoek verrichte naar zijn grootvader Ide Leib Kartuz. “Hij en zijn vrouw ontvluchtten Polen in 1929 omwille van het antisemitisme en de moeilijke economische situatie en bouwden een nieuw leven op in Antwerpen”, vertelt hij.

In België ging Kartuz bij het verzet, maar in 1942 pakten de nazi’s hem op en deporteerden hem via Breendonk en de Dossinkazerne naar Auschwitz. “Hijzelf overleefde omdat hij kleermaker was, maar zijn vrouw en twee kinderen werden bij aankomst meteen vergast.”

Gaskamers

Totaal onverwacht, David had de hoop al opgegeven, vonden ze in Florida een nichtje van Ide. Zij overleefde door als kind onder te duiken op een zolder in Brussel en bleek nog een foto te bezitten met Charles-Victor en Simone. Eindelijk kregen zij een gezicht.

Voor David en zijn familie een emotioneel moment. “Op deze manier kunnen we toch nog hun geschiedenis vertellen opdat het nooit meer gebeurt.” Hun verhaal staat beschreven in het recente boek ‘Kleermaker in Auschwitz’ dat wordt uitgegeven door Houtekiet.

Maar David blijft ook na het schrijven van het boek met veel vragen achter. “Heeft de eerste vrouw van mijn grootvader de kinderen nog kunnen troosten terwijl ze door slaven in de gaskamers werden geduwd? Dat zullen we nooit weten.”