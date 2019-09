Kazerne Dossin verwelkomt 10.000ste agent in opleiding AW

23 september 2019

10u10

Bron: Belga 3 Mechelen Museum, memoriaal en documentatiecentrum Kazerne Dossin in Mechelen heeft vanmorgen de 10.000ste politieagent verwelkomd in het kader van de opleiding "Holocaust, Politie en Mensenrechten". De eer ging naar Selm Vandendaele, student Directie Beveiliging DAB in Gent.

Sinds de opening van Kazerne Dossin in 2014 worden politieagenten, aspiranten in opleiding en burgerpersoneel bij de Geïntegreerde Politie uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Kazerne Dossin. Zo leren ze kritisch na te denken over hun eigen handelen en dingen in vraag te stellen. "Agenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid tegenover de burger", zegt Jana Verdegem, woordvoerder van de federale politie. "Zij moeten zich kunnen afvragen of bepaalde bevelen die ze krijgen wel passen binnen hun overtuigingen en ethisch kader."

Aspiranten in opleiding worden verplicht de opleiding te volgen, maar ook agenten die reeds langer in dienst zijn, worden uitgenodigd naar Kazerne Dossin. "In de voormiddag wordt steeds een bezoek aan het museum voorzien, met de nadruk op de rol van de politie tijdens de nazi-bezetting", zegt Verdegem. "In de namiddag gaan ze aan de slag met concrete casussen. Voor aspiranten zijn dit voorbeelden uit de actualiteit. Bij mensen die zelf al veldervaring hebben, kunnen we het hebben over concrete situaties die ze zelf hebben meegemaakt."

Volgens Verdegem heeft het volgen van de opleiding een positief effect op de deelnemers. In december vorig jaar werd een onderzoek gevoerd naar de effecten van de opleiding. Daaruit bleek dat het bezoek aan Kazerne Dossin de deelnemers beter deed nadenken over bepaalde situaties of bevelen waarmee ze geconfronteerd werden.

Effect

Negen op de tien deelnemers geven aan dat ze iets aan de opleiding hadden, voor bijna 70 procent zijn de inzichten bruikbaar voor hun werkpraktijk en 55 procent zegt op weg te zijn gezet om dingen anders aan te pakken in de toekomst. Na de opleiding viel ook op dat agenten het wangedrag van een collega ernstiger nemen, zwaardere straffen passend achten en meer bereid zijn om het gedrag te rapporteren. Daarnaast bleek dat respondenten na de opleiding minder sociaal dominant zijn, dat ze er minder van overtuigd zijn dat bepaalde sociale groepen in de samenleving machtiger moeten zijn of dat ongelijkheid goed is.

Deelnemers lijken ook minder geneigd te zijn om kritiekloos te conformeren aan gezag. Ook gelijkekansencentrum UNIA werkt mee aan de opleiding. "Voor ons is preventie zeer belangrijk", zegt directeur Patrick Charlier. "Deze mensen leren hoe ze correct moeten omgaan met verschillen. Wij krijgen regelmatig klachten binnen over het optreden van de politie, vaak gaat het dan om racisme, homofobie of islamofobie."

Op bevel van de rechter

Het gebeurt dat de rechtbank iemand verplicht tot een bezoek aan Kazerne Dossin, zoals Dries Van Langenhove dit voorjaar, maar dat is eerder uitzondering dan regel. "Dit jaar waren er een drietal doorverwijzingen door het gerecht, over de specifieke juridische dossiers ga ik niet uitweiden", zegt Christophe Busch, directeur van Kazerne Dossin. "Of zo'n bezoek effect heeft, hangt af van persoon tot persoon. Vooral op mensen die onwetend zijn, kan dit effect hebben maar de groep is te klein om daar conclusies uit te trekken.”