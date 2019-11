Kazen Schockaert opent vier rijpingscellen in wijnbar: “Een droom die in vervulling gaat” TVDZM

03 november 2019

10u35 0 Mechelen In de kelder van wijnbar ‘The Cellar’ heeft de Mechelse Kaashandel Schokaert vier rijpingscellen geopend. Voor zaakvoerder Harry Schockaert een droom die eindelijk in vervulling gaat.

De zoektocht naar de ideale kelder startte bij de Mechelse kaashandelaar zo’n tien jaar geleden. “Het moest de kelder van een historische pand zijn in het centrum van Mechelen”, vertelt Harry Schockaert. Na enkele pogingen in het klakkenhuizeke, het schepenhuis, de Vlietenkelder en zelfs de kelders in het Predikherenkerk, vond de Mechelse kaashandelaar met ‘The Cellar’ de ideale locatie. “Er werd al samengewerkt met de wijnbar maar nu gaan we nog een stapje verder”, klinkt het nog. “Er werden nu vier rijpingscellen geopend achter glas. Zo kunnen mensen die iets komen drinken in de wijnbar, een kijkje komen nemen naar de rijpende kazen.”

Veertigtal kaassoorten

Voor de Mechelse kaashandelaar zijn de vier rijpingscellen met in totaal zo’n veertigtal verschillende kazen een droom die eindlijk waarheid wordt. “Toen ik zo’n 45 jaar geleden met de winkel begon, wilde ik net zoals in Frankrijk startten met het zelf rijpen van de kazen”, gaat Harry verder. “We deden dit al op een kleinschalige wijze in onze winkel op de IJzerenleen maar het werd er stilaan te klein. Dat ik de rijpingscellen nu samen met mijn twee dochters kan openen, bezie ik als een bekroning.”

Eens de kazen in ’The Cellar’ voldoende gerijpt zijn, zullen ze worden overgebracht naar de winkel en worden verkocht. In de toekomst hoopt de kaashandel er ook nog kaasdegustaties te laten doorgaan.