Kato Gâteaux opent koffiebar: naast taart ook ontbijt en lunches Wannes Vansina

19 december 2019

16u58 0 Mechelen “Keileuk om hier te staan.” Kato Lauwens (20) glundert in haar gloednieuwe koffiebar Kato Gâteaux op de Korenmarkt in Mechelen. Uiteraard serveert ze er haar taarten, maar ook ontbijt, lunches en workshops.

Kato richtte ruim een jaar geleden Kato Gâteaux op. In haar keuken in de Adegemstraat bakt ze taarten en maakt ze bakmixen en granola’s om deze vervolgens online te verkopen.

Sinds dinsdag is er nu ook haar koffiebar, in het vroegere Domus. “Dit wou ik al toen ik in het middelbaar zat, maar ik had dat idee losgelaten. Tot het een halfjaar geleden begon te kriebelen.”

In de koffiebar kan je uiteraard haar taarten kopen en eten, maar ze serveert ook ontbijt en lunch. “De focus ligt op plantaardige en gezonde voeding. Zeker de helft kunnen ook veganisten eten.”

Ze hecht veel belang aan duurzaamheid. Haar meubeltjes en servies zijn veelal tweedehands en ze werkt samen met lokale leveranciers.

“Boven heb ik een grote workshopruimte. Volgend jaar wil ik ook starten met avondconcepten. Zo zal pizzaconcept Zia Maria mijn koffiebar een keer per maand omvormen tot een soort restaurant.”

Kato Gâteaux is van dinsdag tot en met zaterdag open van 8.30 tot 16.30 uur. Meer info: www.katogateaux.be.