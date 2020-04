Kat Mona wordt afgestaan aan Dierenbescherming uit schrik

voor corona Wannes Vansina

02 april 2020

15u46 18 Mechelen ‘Mona corona’. Dat is de naam die Dierenbescherming Mechelen heeft gegeven aan een kat die woensdag werd afgestaan door de eigenaars uit schrik voor COVID-19.

Volgens beheerder Wendy Kerselaers werd het dier binnengebracht door de zoon van de eigenaars. “Hij was bang dat de kat zijn ouders zou besmetten. We hebben echt geprobeerd om de man te overtuigen dat mensen wel hun kat kunnen besmetten, maar niet omgekeerd. Jammer genoeg is dat nog niet gelukt.”

De kattin, afkomstig uit Elewijt, verblijft nu in quarantaine. “Ze is volledig de kluts kwijt. Blijkbaar was ze gehecht aan haar baasjes. Er wordt goed voor haar gezorgd en we gaan een goed nieuw gezin voor haar vinden.”

Paniek

Het is de eerste keer dat bij Dierenbescherming Mechelen een dier wordt afgestaan wegens de coronapandemie, maar volgens Kerselaers is het geen uniek geval en gebeurde het ook al in andere dierenasielen. “In paniek zijn mensen moeilijk te overtuigen. Wie vragen heeft, raden we aan de huisarts of de corona-infolijn te bellen.”

“We zijn wel blij dat de kat tot hier werd gebracht en dat er afstandsgeld werd betaald. Dat is nog altijd beter dan ze te dumpen.”