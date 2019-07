Kassa leeggeroofd om terug te keren naar Roemenië: parket eist vijftien maanden cel TVDZM

08 juli 2019

14u42 0 Mechelen Een 32-jarige man uit Roemenië heeft zich vanochtend moeten verantwoorden voor een winkeldiefstal. De dertiger probeerde half april de kassa leeg te roven van een bloemenwinkel op de Kerkhoflei.

Het was de zoon van de zaakvoerster die de man vanuit de keuken achteraan de winkel had opgemerkt. “Maar toen hij poolshoogte ging nemen, sloeg beklaagde op de vlucht. Vrijwel meteen bleek dat er zo’n 200 euro uit de kassa was gestolen”, luidde het bij het parket. De politie werd erbij gehaald en kon de verdachte identificeren en arresteren. Vandaag werd hij aangehouden binnengebracht in de zittingszaal. Daar vertelde hij de rechter dat hij de diefstal had gepleegd, spijt heeft en dat het geld enkel nodig had om terug te keren naar Roemenië. “Ik was naar België gekomen omdat ik hier wou werken. Die dag had ik afgesproken met iemand om te werken maar die daagde niet op en toen ben ik de bloemenwinkel binnengewandeld en heb ik het geld uit de kassa gestolen”, klonk het bij de 32-jarige. Het parket eiste een celstraf van vijftien maanden met uitstel, maar wees wel op Europese strafregister van de dertiger. Naast enkele veroordelingen in zijn thuisland, liep hij er ook al op in Frankrijk. De verdediging verzette zich niet tegen een straf met uitstel. Een vonnis in de zaal volgt op 15 juni.