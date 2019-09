Karmelietentuin weer open na vondst van beschermde bijensoort Wannes Vansina

20 september 2019

09u49 0 Mechelen De Karmelietentuin in Mechelen is sinds vrijdag weer open voor bezoekers. De poorten van het parkje bleven sinds vorige week donderdag dicht op advies van de brandweer nadat bijennesten werden aangetroffen.

“Na controle door mijn diensten bleek het om de klimopzijdebij te gaan. Een beschermde bijensoort die we dus absoluut niet willen verdelgen”, legt schepen Patrick Princen uit. “Maar een stadstuin zo lang gesloten houden, kan ook niet de bedoeling zijn. Daarom hebben we de zone van de bijennesten met nadarhekken afgesloten. Zo kunnen de buurtkinderen hier weer naar hartenlust spelen én voorkomen we dat deze unieke diertjes vertrappeld worden.” Aan de porten kwamen informatieborden om de bezoekers te informeren.

De klimopzijdebij is een wilde bijensoort die voorkomt van augustus tot en met oktober en vooral in steden terug te vinden is. De zonovergoten speeltaluds in de Karmelietentuin zijn de ideale plek voor deze insecten. De hekken blijven tot half oktober. “Het voorkomen van de bijen is een teken dat het goed gaat met de biodiversiteit in Mechelen. Ook de omwonenden van de Karmelietentuin dragen daaraan bij. De vele bloemetjes en plantjes op vensterbanken of aan de voordeur doen wonderen”, aldus Princen.