Karmelietenstraat afgesloten door potje op het vuur TVDZM

04 juli 2019

De Karmelietenstraat, een zijstraat van de Adegemstraat in het centrum van Mechelen, is vanmiddag korte tijd afgesloten door de politie. Een potje op het vuur zette het brandalarm van een appartementsgebouw in werking. Andere buren merkten ook een brandgeur op en verwittigden eveneens de hulpdiensten. Die kwamen massaal ter plaatse. De politie sloot de straat af, de brandweer ging poolshoogte nemen. “We merkten de typische geur van een kookpot op het vuur op en zijn de sleutel gaan halen in het dienstencentrum. De bewoners waren niet thuis”, vertelt brandweerofficier Ronny Cornelis. Eens binnen merkten de brandweermannen inderdaad een vergeten kookpot op het vuur op. De kookpot werd verwijderd, de ramen werden opengezet en twee aanwezige ventilators van de bewoners werden gebruikt om de woning te verluchten. De bewoners van de andere appartementen moesten niet worden geëvacueerd. Er vielen ook geen gewonden.