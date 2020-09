Kangoeroes-coach Paul Vervaeck enthousiast over samenstelling ploeg: “Dit seizoen niet van nul beginnen” Dirk Bogaerts

25 september 2020

15u06 0 Mechelen Paul Vervaeck begint over enkele dagen aan zijn derde seizoen bij Kangoeroes. Het basketbalteam uit de Euromillions League vat op 1 oktober de voorbereiding aan. Drie weken later volgt dan de eerste oefenwedstrijd, thuis tegen Leuven Bears. Eindelijk weer basketbal aan de Winketkaai.

Niet alleen voor ons, maar ook voor Paul Vervaeck kan het niet snel genoeg beginnen. Kangoeroes Mechelen is de laatste club in het rijtje eersteklassers waar het startschot op zich laat wachten. Coach Vervaeck heeft alvast vertrouwen in de planning. “Zes weken voorbereiding is voor mij voldoende”, stelt de Mechelaar. “Sommige coaches kiezen voor zeven weken of meer. Ieder moet dat maar voor zichzelf uitmaken, maar de meeste clubs die nu al bezig zijn, zitten met een Europese kalender. Ik vind zes weken correct. De eerste competitiespeeldag zijn we bovendien vrij. Dat maakt dat we pas op 13 november aan zet zijn. Het enige wat roet in het eten kan gooien, is corona. Ik ga ervan uit dat de meeste spelers zich degelijk voorbereid hebben. Individueel wel te verstaan. Geen specifieke baloefeningen, maar eerder lichaamsgericht.”

Verstandig aangekocht

Mechelen heeft dit jaar verstandig aangekocht. Geen komen en gaandus van spelers zoals we gewend zijn. De club zet deze keer in op continuïteit. Liefst zes spelers bleven aan boord: Bram Bogaerts , Jito Kok, Terry Deroover, Idris Lasisi, Vic Van Oosterwyck en Marvin Clark. “Dit seizoen beginnen we niet van nul en dat is goed voor de automatismen”, laat Vervaeck duidelijk verstaan. “Ik ben heel blij dat we een groot deel van de ploeg konden behouden. Clark had verschillende aanbiedingen op zak. Ook van topclubs in België, maar is uiteindelijk gebleven. Die jongen maakte in zijn debuutjaar heel wat progressie en kiest ervoor om zijn ontwikkelingsproces hier voort te zetten. Het is de bedoeling om hem geleidelijk om te bouwen tot een ‘ small forward’. Marvin heeft daar de capaciteiten voor. Aan zijn startsnelheid moet hij nog werken. Met Coleman is dat ook gelukt. En kijk maar waar Shavon nu zal spelen (in de Duitse Bundesliga, red.). We wisten dat we Coleman niet konden houden, zeker na zo’n seizoen. Dat geeft aan dat we goed gerekruteerd hebben. Daar kan je als trainer en club enkel maar blij om zijn. Coleman speelde enkele jaren geleden nog in Luxemburg.”

Domien Loubry past perfect in onze manier van spelen. Ik heb hem altijd al een topper gevonden. Paul Vervaeck

Vier spelers – twee Belgen en twee Amerikanen – werden aan de kern toegevoegd. Doordachte keuzes. Domien Loubry voorstellen hoeft niet meer. De Antwerpse spelverdeler brengt een pak ervaring mee. “Domien past perfect in onze manier van spelen. Het is een speler met inzicht en actie-reactie in de benen. Ik heb hem altijd al een topper gevonden. In mijn tweede jaar als coach van Antwerp Giants stelde ik voor om Loubry te nemen. Moors was toen gestopt. Maar dat wilden ze niet. Manager Leo De Rycke stond daar niet achter. Met Foerts halen we een jonge, getalenteerde speler binnen. Jonas heeft heel wat progressiemogelijkheden.”

Versterking onder de ring

“Qua ‘grote jongens’ zaten we de voorbije twee jaar niet altijd in een ideale situatie. Met Jito Kok en het aantrekken van Trevor Thomson, denk ik sterker te staan”, geeft Vervaeck mee. “We moeten realistisch zijn, Jito stond er een groot stuk alleen voor. De lengte (2m13) en het potentieel van Trevor zijn in dat opzicht een verbetering. En met Kameron Edwards haalden we een veelbelovende rookie binnen. Pepperdine College heeft op dat gebied een goede reputatie. Kiezen voor een rookie, is kiezen voor de mogelijkheden binnen het budget.”

Het is uitzonderlijk dat een team uit de Euromillions League kiest voor twee Belgen op de plaats van spelverdeler. Het talent van het duo Deroover-Loubry zal zich moeten meten met het fysieke spel van de buitenlanders. Afgelopen week kwamen de laatste buitenlanders in Mechelen aan. Thomson en Edwards werden meteen getest en in quarantaine geplaatst.

Oefenprogramma

Kangoeroes–Leuven: 21 oktober om 17 uur

Limburg –Kangoeroes: 23 oktober om 16 uur

Bergen–Kangoeroes: 25 oktober om 15uur

Kangoeroes–Aalst: 28 oktober om 20.30 uur

Kangoeroes–Limburg: 31 oktober om 20.30 uur

Leuven – Kangoeroes: 7 november om 19 uur