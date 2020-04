Exclusief voor abonnees Kandidaat Salim blikt terug op De Mol: “Achteraf gezien had ik het moeten weten!” Wannes Vansina

27 april 2020

16u55 0 Mechelen “Ik heb haar nooit verdacht.” Kandidaat Salim (29) uit Mechelen viel zondag net zoals de rest van Vlaanderen haast van zijn stoel toen Alina uit de schaduw trad als mol. “Nu zie ik het, maar achteraf is het gemakkelijk praten.” Veel vakantiegevoel houdt de vijfde afvaller van De Mol intussen overigens niet meer over aan het programma. Corona maakte hem technisch werkloos.

Hoe heb jij de finale beleefd?

In quarantaine. Ik was heel verrast dat Alina de Mol was. Ginder had ik dat totaal niet door. Naarmate ik erover nadenk, kan ik het wel beter plaatsen. Ik had het toen moeten zien, al is het achteraf gemakkelijk praten.

Je hebt haar geen moment verdacht?

