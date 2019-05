Kamp voor maatschappelijk kwetsbare pubermeisjes heeft subsidie beet Antoon Verbeeck

22 mei 2019

11u37 0 Mechelen Het project ‘avonturenkamp voor maatschappelijke kwetsbare pubermeisjes’ krijgt een subsidie van 6.000 euro van het ‘Nike Community Impact Fund’, een organisatie die beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting.

“Heel wat maatschappelijk kwetsbare meisjes en vooral anderstalige nieuwkomers kunnen tijdens de schoolvakanties niet echt genieten, spelen en ravotten. Deze meisjes vinden moeilijk de weg naar een regulier sportkamp of lokale scoutswerking. Vaak hebben ze het niet alleen financieel moeilijker, ook sociaal blijven ze aan de zijlijn staan”, deelt de stad mee, die opgetogen is met de steun voor het project. Met het avonturenproject krijgen ook deze meisjes de kans om een meerdaags avonturenkamp te volgen buiten hun vertrouwde omgeving. “Hiermee willen we de mogelijkheid geven aan de meisjes om zichzelf te ontplooien en om ook een breder beeld over de realiteit te ontwikkelen”, aldus Mohamed Meftah, coördinator Buurtsport Mechelen.