Kabel geraakt bij boring: Elektriciteitsstraat afgesloten Wannes Vansina

13 juni 2019

16u46 0

De Elektriciteitstraat in Mechelen is morgen deels afgesloten voor het verkeer. Aannemer Cona voert er op vraag van netbedrijf Fluvius een dringende herstelling uit nadat een kabel werd geraakt bij een boring. Verkeer kan vanuit de straat niet meer naar de N16 en moet dus om via de Oscar Van Kesbeeckstraat. Het verkeer kan via de N16 wel nog de Elektriciteitstraat inrijden.