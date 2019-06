Juwelen gestolen uit appartement Kerkhoflei Antoon Verbeeck

08 juni 2019

In de Kerkhoflei werd er dit weekend ingebroken in een appartement op de eerste verdieping. De deur van het appartement werd door de dader beschadigd. Men ging aan de haal met juwelen. In dezelfde straat werd door politiezone Mechelen-Willebroek nog een poging tot inbraak genoteerd. Hier werd de flat niet betreden.