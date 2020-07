Juwelen gestolen bij inbraak Tim Van Der Zeypen

07 juli 2020

10u20 0

Bij een inbraak in een appartement langs de Stationstraat hebben dieven een partij juwelen gestolen. De daders gingen er vervolgens ook nog vandoor met enkele elektronisch apparatuur. Om binnen te geraken in de flat werd de toegangsdeur opengebroken. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.