Juwelen en geld gepikt bij inbraak Tim Van Der Zeypen

08 mei 2020

08u45 0

Bij een inbraak in een appartementsgebouw langs de Schuttersvest heeft een dief een geldsom gestolen. Hij ging er ook vandoor met een partij juwelen. De dief sloeg toe op de zevende verdieping. Daar werd de deur van het appartement geforceerd. Eens binnen werd de woning doorzocht. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. De dader is voorlopig spoorloos.