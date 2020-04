Justitie is opvallend hard voor coronaspuwers: twee mannen blijven nog minstens een maand in de cel Tim Van Der Zeypen

07 april 2020

15u40 7 Mechelen Twee ‘coronaspuwers’ moeten een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer in Mechelen beslist, die hiermee bijzonder streng is. Het gaat om een Twee ‘coronaspuwers’ moeten een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer in Mechelen beslist, die hiermee bijzonder streng is. Het gaat om een negentienjarige uit Mechelen en een dertiger uit Lier. Beiden ontkennen niet dat ze zich hebben misdragen, maar er is wel discussie over of ze in de richting van de agenten spuwden.

“Is het niet beter om deze dossiers via snelrecht te behandelen en de verdachten thuis hun straf te laten afwachten in plaats van hen een maand in de cel te houden?” vraagt advocaat Cédric Monheim zich af. Hij stond vandaag de dertigjarige Lierenaar bij op de raadkamer. Zijn cliënt werd vrijdagavond opgepakt door de politie en zaterdag aangehouden door de onderzoeksrechter voor de bedreiging van een aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen.

De man zou de coronamaatregelen hebben overtreden op een pleintje in de Botertonstraat toen hij al zittend op een bankje aan het praten was met zijn bovenbuurman. Wanneer de politie-inspecteurs hem hierover aanspraken, liep de daaropvolgende discussie over de social distance uit de hand en werd er gespuwd in de richting van de agenten. Al wordt dat laatste deels betwist.

Zo zou de dertiger wel hebben gespuwd op de grond, maar gebeurde dat niet in de richting van de agenten. Ook dat hij meermaals ‘corona’ zou hebben geroepen wordt naar verluidt betwist. Naar eigen zeggen heeft hij enkel ‘De politie erger is dan corona’ geroepen. Veel voer voor discussie op de raadkamer dus dinsdagochtend. Daar verscheen naast de dertiger ook nog een negentienjarige Mechelaar voor gelijkaardige feiten.

Politiecombi

De tiener werd woensdagavond aan de kant gezet door een patrouilleploeg van de politiezone Mechelen-Willebroek op de Leuvensesteenweg. Dit omdat hij een niet-essentiële verplaatsing maakte met zijn auto in het bijzijn van zijn neef, die niet bij hem inwoont. Volgens de verbalisanten spuwde hij naar de politie en trachtte hij ook opzettelijk naar hen te hoesten tijdens een hoogoplopende discussie.

Hij beseft inmiddels dat het misplaatst was en zal zich naar de toekomst toe zeker schikken naar de opgelegde maatregelen van de overheid in de strijd tegen corona Meester Vanmarcke, advocaat van de Mechelaar (19)

Het spuwen wordt ook in dit dossier niet betwist, maar wel genuanceerd. Zo werd er volgens de verklaringen van de negentienjarige enkel gespuwd op de binnenzijde van het portier van de politiecombi. De tiener zit sinds donderdag in de gevangenis. “Hij is onder de indruk van wat er gebeurt”, zegt zijn advocaat Bart Vanmarcke.

De feiten werden in de raadkamer gekaderd in het jeugdige karakter van de Mechelaar. “Hij beseft inmiddels dat het misplaatst was en zal zich naar de toekomst toe zeker schikken naar de opgelegde maatregelen van de overheid in de strijd tegen corona”, besluit meester Vanmarcke. Hij vroeg op de raadkamer de vrijlating onder voorwaarden van zijn cliënt. Ook advocaat Cédric Monheim vroeg dat voor zijn cliënt uit Lier.

Zwangere vrouw

De Lierenaar is volgens de raadsman eveneens erg onder de indruk van zijn arrestatie en opsluiting in de gevangenis. Zijn vrouw is zeven maanden zwanger en staat momenteel alleen in voor het huishouden. “De arrestatie brengt heel wat paniek met zich mee”, aldus meester Monheim.

De Mechelse raadkamer ging na beraad niet in op de vraag om de ‘coronaspuwers’ vrij te laten onder voorwaarden of met een enkelband. De aanhouding van beide mannen werd gehandhaafd, waardoor de twee nog zeker één maand langer in de gevangenis blijven.

Wanneer de twee voor de correctionele rechter verschijnen, riskeren ze een opsluiting in de gevangenis tot maximum vijf jaar effectief. Eerder liet het parket al weten streng te zullen optreden tegen mensen die bewust hoesten, niezen of spuwen naar politiemensen en andere burgers. “Dat gedrag is bijzonder asociaal”, klonk het.