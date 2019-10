Juniors 2-Step Dance Company doen gooi naar nieuw Belgium’s Got Talent-succes Wannes Vansina

10 oktober 2019

09u03 0 Mechelen 2-Step Dance Company (2SDC) neemt vrijdag opnieuw deel aan Belgium’s Got Talent (vtm). Niet met de crew die enkele jaren terug de harten in Vlaanderen veroverde en het tot de finale schopte, wel met zes ‘juniors’ tussen 12 en 15 jaar oud.

2SDC behaalde de afgelopen jaren heel wat televisiesuccessen. Er was niet alleen de finale van Belgium’s Got Talent in 2016, ook in Dance As One gooide de dansschool uit Boortmeerbeek hoge ogen. “Vandaar dat we er dit keer voor kozen om iets anders te doen. We nemen deel met een jonge crew van zes jongens, omdat je dat niet zo vaak ziet. Er zit magie in”, belooft Karlijne Provinciael.

De Mechelse staat in voor de coaching, maar man Mike Alvarez voor de choreografie. Het optreden van de jonge crew zal dus een heel duidelijke 2SDC-stempel dragen. Kijkers mogen zich bijgevolg opnieuw verwachten aan funkstyles als popping en locking, in mindere mate breakdance.

Fun!

De voorgaande successen scheppen hoge verwachtingen, maar Karlijne en Mike trachten de druk laag te houden. “Uiteraard wordt er hard getraind met die jongens – als je voor een nationaal publiek optreedt, dan moet het goed zijn. Maar we leggen er de nadruk op dat het ook ‘fun’ moet zijn. Dat doen we ook als we deelnemen aan competities. Je danst tenslotte omdat je het graag doet. Al zullen we uiteraard wel proberen zo ver mogelijk te geraken.”

Nog belangrijker dan de sportieve druk is volgens Karlijne de druk van sociale media. “Ik denk dat ze daar meer schrik van hebben dan van de jury. We proberen hen daar tegen te wapenen.”

Bij de vorige deelname van 2SDC werd er soms ’s nachts getraind. Dat kan nu niet. “Die jongens gaan naar school moeten op tijd naar bed. Vandaar dat we er goed op tijd zijn aan begonnen. Ze moesten er wat vakantie voor opofferen, maar we weten uit ervaring hoe leuk het is om Belgium’s Got Talent te hebben meegemaakt. Want geen van deze jongens was er vorige keer bij. Dit is een volledig nieuwe generatie.”

Busta Move

Met ook Busta Move, dat eerder doorstootte, zitten er dus twee Mechelse dance crews in Belgium’s Got Talent. Ze beschouwen elkaar niet als concurrenten. “Busta Move-oprichter Michaël Priëels en ik hebben toen we jong waren altijd samen gedanst en hij geeft bij ons ook les. We zijn collega’s en steunen elkaar!”

2SDC roept ook de hulp in van de Mechelse aanhang in de hoop de golden buzzer in de wacht te slepen. “Registreer jezelf op vtm.be voor onze little funkstylers en druk op goud!” Of het wat wordt, is vrijdag vanaf 20.40 uur te zien op vtm.