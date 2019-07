Julien Van Hiel exposeert in Vrijbroekpark Wannes Vansina

Nog tot en met 16 augustus kunnen kunstliefhebbers in het bezoekerscentrum van het Vrijbroekpark terecht voor ‘Bomen en boeken’, een expositie met werk van schilder Julien Van Hiel. De keuze is geen toeval. Verschillende werken hebben als onderwerp het Vrijbroekpark, waar Julien als geboren Mechelaar dikwijls komt. Voor andere werken haalde hij dan weer inspiratie bij boeken en zijn tuin. Door oude en nieuwe foto’s van familieleden op te nemen in de kleinere werkjes wordt ook het verloop van de tijd zichtbaar, zoals seizoenen in de natuur. De tentoonstelling is gratis te bezoeken.