Jubellaan heel weekend afgesloten ter hoogte van Tangent Wannes Vansina

28 februari 2020

17u21 0 Mechelen De Jubellaan in Mechelen is in het weekend van 7 en 8 maart onderbroken voor alle gemotoriseerd verkeer tussen de Brusselsesteenweg en de Colomalaan.

De aannemer voert rioleringswerken uit aan de Jubellaan. Deze zijn nodig voor de latere aanleg van de Tangent en de nieuwe fietsinfrastructuur. Er wordt bewust voor een weekend gekozen om de drukkere weekdagen te vermijden.

De weg is afgesloten van vrijdag 20 uur tot maandag 6 uur, voor zover er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen. Het blijft wel mogelijk om van de Jubellaan naar de Colomalaan te rijden en omgekeerd.D e Lijn zal een aangepaste dienstregeling volgen (zie www.delijn.be), voetgangers en fietsers krijgen wel een veilige doorgang.

Verkeer richting Mechelen komende uit Hofstade wordt via de Zemstsesteenweg naar de Brusselsesteenweg geleid. Verkeer komende vanuit Mechelen wordt in omgekeerde richting via de Zemstsesteenweg naar Hofstade geleid, van waaruit de Jubellaan bereikbaar blijft.