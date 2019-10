Josephus en Godelieve klinken op briljanten huwelijk: “Ons geheim? Af en toe kibbelen en veel feesten” Wannes Vansina

09 oktober 2019

12u41 1 Mechelen Schepen Abdrahman Labsir heeft woensdag Josephus Vlummens (90) en Godelieve Verbist (89) bij hen thuis in de bloemetjes gezet naar aanleiding van hun briljanten huwelijksverjaardag. “Ons geheim? Af en toe kibbelen en veel feesten.”

Josephus en Godelieve leerden elkaar kennen via een neef. “‘Ik heb nog een paar nichten’, zei hij. Ik ben daar dan binnengevallen natuurlijk en heb er de schoonste uit genomen”, lacht Josephus. Op 18 augustus 1954 stapten ze in het huwelijksbootje. “Mijn ouders hadden een bloemenzaak in de Kapucijnenstraat. Moeder vroeg me om pas na de 15de de trouwen omdat er tot dan te veel werk was in de winkel”, vertelt Godelieve.

Na hun huwelijk opende Josephus een horlogewinkel op de Veemarkt, daarna werkte hij als onthaalmedewerker in Borgerstein. Godelieve was dertig jaar kleuterleidster in Ursulinen Mechelen.

Het geheim van hun geslaagd huwelijk? “Op tijd eens kibbelen”, lacht Godelieve. “Maar dat gaat snel over”, vult Josephus aan. Een tweede geheim: veel feesten. “Onze familie hangt samen van de feesten. Elke verjaardag wordt uitgebreid gevierd, of het nu van onze drie brave kinderen is of van een van de klein- of achterkleinkinderen.”