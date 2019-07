Jongeren maken met ‘Oud gewenst, jong gedaan’ dromen van ouderen waar Wannes Vansina

12 juli 2019

17u42 0 Mechelen Zouden oudere mensen ook nog iets op hun bucketlist hebben staan en kunnen wij ervoor zorgen dat ze die dromen alsnog realiseren? Dat is de insteek van ‘Oud gewenst, jong gedaan’, een nieuw project van videoproductiebedrijf This Is Y van Mechelaar Said ‘Pita’ Aghassaiy. De muzikant en filmer en zijn jonge crew willen met het tv-programma de kloof tussen jong en oud verkleinen

This Is Y organiseerde vrijdagmiddag een barbecue op het Ontvoeringsplein, aan station Nekkerspoel. Jong en oud waren er uitgenodigd om te genieten van onder meer een stukje gegrild vlees en een optreden van breakdancers van Busta Move. Van de gelegenheid maakte Pita gebruik om beelden te maken voor een videoclip van het nummer ‘Oud gewenst, jong gedaan’.

Emotie

‘Oud gewenst, jong gedaan’ is echter meer dan een nummer. This Is Y werkt aan drie afleveringen waarin jongeren wensen van ouderen waarmaken. De reeks op YouTube zal pas in het voorjaar te zien zijn, maar de eerste wensvervulling werd onlangs ingeblikt. This Is Y trok met twee bejaarde bewoonsters van woonzorgcentrum De Lisdodde naar zee.

“De ene had in Oostende gewoond, de andere wilde nog eens graag de zee zien”, vertelt filmer Stijn Claes (22). “Ik had weinig verwachtingen, maar de trip heeft mij aangenaam verrast. Het waren vlotte dametjes. Ze wilden vis gaan eten dus zijn we vis gaan eten en we hebben een rolstoelrace gedaan op de dijk. In het begin waren ze wat afstandelijk, maar op het einde weenden ze van emotie omdat wij dit voor hen deden. Het contrast tussen jong en oud, het was heel aangenaam.”

Vader

En dat is net wat mastermind Aghassaiy wil bereiken: bruggen bouwen tussen de jongeren en de oudere generaties. Volgens hem is de kloof dieper dan tussen autochtoon en allochtoon. “Ouderen klagen over het lawaai dat de jongeren maken en omgekeerd vinden de jongeren dat ze niets van oma mogen.”

Het was de dood van zijn eigen vader vorig jaar die hem aan het denken zette. “Ik was ook af en toe boos op vader en hij op mij. Ik vind dat jongeren en ouderen daar geen tijd aan moeten verliezen en elkaars leefwereld beter moeren respecteren.”

Out of the box

Een tweede droom die hij met ‘Oud gewenst, jong gedaan’ wenst te vervullen, komt van een oude Marokkaanse Mechelaar. “Hij wil nog eens met een heel oude Mercedes naar Marokko gaan. Aan 70km/u, zonder tolwegen. We gaan lang onderweg zijn, maar het lijkt mij een mooie uitdaging.”

De jongeren van This Is Y kijken er al naar uit. “We maken onder meer videoclips, promotiefilmpjes en radio. Je kan het zo gek niet bedenken of we doen het. Als je denkt dat je alles hebt gezien, dan gaan we weer een stapje verder. ‘Out of the box’ denken, daar staan we voor”, lacht Claes.

Zomer

‘Oud gewenst, jong gedaan’ wordt de opvolger van de film ‘Stapelgek van M’ uit 2016. Tegelijk is het de voorbode van een nieuw album van Pita voor het grote publiek, het eerste sinds 2006. “Ik ben altijd muziek blijven maken. Als uitlaatklep, nooit iets deftig. Ik wil de draad weer oppikken waar ik die met ‘Waar is da feestje’ en ‘Zomer’ heb laten liggen”, aldus de rapper. In juni kwam hij al met een remake ‘Zomer’.