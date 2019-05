Jongeren kunnen stevig trainen in nieuwe bar-park Els Dalemans

29 mei 2019

17u45 3 Mechelen Transit M, aan het Douaneplein in Mechelen, is een nieuwe sportuitdaging rijker. Woensdagmiddag werd het ‘bar-park’ geopend, een sportplek met een reeks stevige krachttoestellen. “Op een jongerensite mag het allemaal iets intensiever zijn”, klinkt het.

“Transit M is met de skatebowl, de Club, De Loods en het Klimkaffee al dé plaats bij uitstek voor jongeren. Voortaan kunnen zij zich ook uitleven op verschillende toestellen zoals pull-up bars, push-up bars, de monkey-bar en dip-bar. Elk toestel is voorzien van een QR-code met instructies, zodat sportievelingen precies weten wat waar de bedoeling is”, zegt bevoegd schepen Abdrahman Labsir.

“Elders in de stad werden ook al fitnesstoestellen geplaatst, bijvoorbeeld in de Sinte Mettetuin, maar dit bar-park is toch nog iets intensiever. Dat mag ook wel, dit doelpubliek kan zo’n inspanning zeker aan. Bovendien ligt het bar-park vlakbij een loopparcours, dus ook alle andere sportievelingen die er langskomen mogen er steeds vrij gebruik van maken.”

Aan het nieuwe bar-park hangt een prijskaartje van zo’n 25.000 euro.