Jongen van 9 lichtgewond bij aanrijding Wannes Vansina

16 juni 2020

09u58 0

Een jongen van 9 raakte maandag gekwetst bij een verkeersongeval. Hij kwam met zijn fiets in aanrijding met een personenwagen. Het ongeval gebeurde in de Nachtegaalstraat, in de wijk Oud Oefenplein. Hij liep lichte verwondingen op.