Jongen (16) steelt voor 2.300 euro aan gsm’s maar wordt meteen opgepakt door politie TVDZM

03 juli 2019

12u05 0 Mechelen Een zestienjarige uit Mechelen is afgelopen maandag opgepakt voor de diefstal van twee gsm’s. Die diefstal pleegde hij in een winkel in de Bruul, enkele honderden meters verder werd hij al gearresteerd. Hij werd voor de jeugdrechter gebracht.

De politie van Mechelen-Willebroek ontving maandag een oproep vanuit een telefoonwinkel ik de Mechelse winkelstraat. “Een jongeman was ervandoor gegaan met twee gsm’s en de zaakvoerder ging ik de achtervolging. Hierdoor hadden we de vluchtrichting van de dief”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Niet veel later kon de politie de verdachte al arresteren. Een patrouilleploeg merkte hem enkele meters verder al op ter hoogte van de Ravenbergstraat in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. “In de vlucht werden de twee gsm’s ter waarde van 2.300 euro weggegooid maar zij konden wel worden gerecupereerd”, gaat Van de Sande verder. De verdachte werd opgepakt. Het ging om een zestienjarige jongeman zonder vaste woonplaats. “De tiener is gekend voor het plegen van eerdere feiten. Hij werd overgebracht naar het politiekantoor en ter beschikking gesteld van het parket”, besluit Van de Sande. Intussen werd hij voorgeleid bij de jeugdrechter.