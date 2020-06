Jongeman staat terecht voor zeven fietsdiefstallen: “Ik deed het omdat ik onder druk werd gezet” Tim Van Der Zeypen

08 juni 2020

17u15 0 Mechelen Een jongeman uit Mechelen stond maandag terecht voor de diefstal van zeven fietsen en één poging daartoe. De diefstallen vonden steeds plaats aan het station van Mechelen. De beklaagde ontkende de feiten niet.

Nadat de politie van Mechelen-Willebroek opmerkte dat het aantal fietsdiefstallen aan het station van Mechelen steeg, werden de camerabeelden erbij gehaald. Daarop was de beklaagde te zien. Midden september werd hij opnieuw opgemerkt aan het station en werd hij opgepakt door de politie. “Op dat moment was hij in het bezit van een kniptang”, klonk het bij het parket. “Hij werd verhoord maar ontkende oorspronkelijk. Hij vertelde de speurders dat hij op zoek was naar zijn plooifiets. En de kniptang? Die had hij naar eigen zeggen nog in zijn broekzak zitten nadat hij die nodig had voor school.”

Uiteindelijk gaf de jongeman toch toe. Alleen verklaarde hij dat hij de diefstallen pleegde omdat hij onder druk stond. Zo had hij een auto stuk gemaakt van een onbekende man. “”Hierdoor had ik schulden en ik moest hem terugbetalen. De gestolen fietsen heb ik verkocht om aan geld te geraken.” Een naam van die onbekende persoon wou hij ook op zitting niet kwijt. “Omdat ik anders echt in de problemen ga geraken”, klonk het nog. Drie slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en vroegen een schadevergoeding van in totaal ruim 2.200 euro. Zelf vroeg hij een werkstraf.

Vonnis op 29 juni.