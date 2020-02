Jongeman schuldig aan piraterij en veroordeeld tot een jaar cel met uitstel Tim Van Der Zeypen

25 februari 2020

13u00 0 Mechelen Een jongeman uit Lokeren is door rechtbank in Mechelen schuldig bevonden aan piraterij. De twintiger maakte in 2016 een website aan met daarop verschillende series van Vlaamse tv-zenders. De jongeman kreeg een celstraf van een jaar met uitstel en een geldboete van 4.000 euro.

De website werd in 2018 van het net gehaald. Kort daarna viel de politie zijn woning binnen en werden zijn computers en harde schijven in beslag genomen. De Federale Computer Crime Unit (FCCU) trof er verschillende afleveringen van tv-series aan die te zien waren op de Vlaamse omroepen.

Het ging bij VTM om onder meer afleveringen van ‘Luk Allo bij de wegpolitie’ en ‘K3 zoekt K3, bij VRT ging het dan weer om afleveringen van FC De Kampioenen. Beide omroepen stelden zich samen burgerlijke partij. Net zoals SBS. Het bedrijf achter het toenmalige VT4 en VIJF TV. Bij hun ging het voornamelijk om afleveringen van Temptation Island.

Linken

De Oost-Vlaming ontkende niet dat de website van hem was maar voegde er wel aan toe dat hij niets verkeerd had gedaan. “Het ging om een lijst met linken. Ik heb zelf nooit iets geüpload of die afleveringen op mijn servers gezet“, klonk het bij de jongeman. Er werd dan ook om een vrijspraak gevraagd. Daar werd door de rechtbank niet op in gegaan.

Rechter Suzy Vanhoonacker veroordeelde hem tot een celstraf van een jaar met uitstel maar ook tot het betalen van een geldboete van 4.000 euro. Aan de Vlaamse tv-zenders werd een schadevergoeding toegekend. Het gaat voorlopig om een provisionele vergoeding van één euro.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis is nog niet bekend.