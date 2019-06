Jongeman riskeert vier maanden cel voor fietsdiefstal: “Het was geen diefstal, ik had die fiets gekregen van een vriend” TVDZM

25 juni 2019

11u55

Het openbaar ministerie heeft vanochtend een celstraf van vier maanden effectief gevorderd tegen Bilal B. uit Mechelen. De jongeman moest zich verantwoorden voor de diefstal van een fiets. De feiten dateren van juni vorig jaar. Een patrouille van de lokale politie van Mechelen-Willebroek kon de jongeman toen identificeren. “Een dag voordien was de jongeman gefilmd bij de diefstal van een fiets op de Bruul”, zei de openbaar aanklager. “Wanneer de agenten hem intercepteren, ging hij meteen over tot bekentenissen. Hij gaf het sleuteltje spontaan af en vertelde de agenten zelfs waar de gestolen fiets stond. Hierdoor kon de fiets heel snel teruggeven worden aan het slachtoffer.” De jongeman werd twee keer uitgenodigd voor verhoor maar daagde niet op. Vandaag op zitting wel maar plotseling kwam hij met een heel ander verhaal op de proppen. “Die fiets was van een vriend. Die had hem aan mij gegeven”, klonk het. Naast de celstraf riskeert hij ook nog een geldboete van 150 euro. De rechter velt een vonnis op 2 september.