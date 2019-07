Jongeman riskeert tien maanden cel voor diefstal van geld en bankkaart TVDZM

15 juli 2019

15u57 0 Mechelen Hassan M., een jonge illegaal uit Algerije, riskeert een celstraf van tien maanden effectief. De jongeman stond terecht voor de diefstal van een geldsom en van de bankkaarten van twee werknemers van een Mechelse kinderdagverblijf.

“Plots zagen de werknemers hoe de jongeman achteraan het kinderdagverblijf aan het wandelen was. De politie werd verwittigd en op basis van de persoonsbeschrijving konden zij de verdachte niet veel later arresteren in het station van Mechelen”, zei procureur des koning Lieselotte Claessens op zitting. “Daar probeerde hij sigaretten te kopen met een van de gestolen bankkaarten. Omdat hij zich verdacht gedroeg, werd de bankkaart ingetrokken en werd de beklaagde tegengehouden door de winkelbediende.” De beklaagde ontkende oorspronkelijk de diefstal en vertelde de speurders ook nog dat hij minderjarig was. Alleen gaf een botscan hem ongelijk en werd hij vandaag wel degelijk als meerderjarige berecht. Volgens zijn raadsman geeft M. de feiten nu wel toe en wi hij snel terug naar zijn thuisland. De advocaat vroeg dan ook om niet in te gaan om de gevorderde celstraf maar vroeg een zeer milde toepassing van de strafwet. Vonnis eind deze week.