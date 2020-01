Jongeman bestolen door dief TVDZM

28 januari 2020

In het Stoofstraatje is een achttienjarige jongen bestolen door een gauwdief. Die laatste ging ervandoor met een portefeuille. Naast een geldsom maakte de dief ook nog een enkele identiteitsdocumenten buit. De politie is een onderzoek opgestart.