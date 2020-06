Jongeman (19) riskeert effectieve celstraf na reeks diefstallen Tim Van der Zeypen

15 juni 2020

14u00 0 Mechelen Een negentienjarige moest zich maandagochtend in de rechtbank verantwoorden voor een reeks diefstallen. Zo pleegde hij een inbraak, ging hij ervandoor met een auto, stal hij enkele brommers en werd hij ook nog gefilmd bij een inbraakpoging. Het parket eiste achttien maanden cel.

De feiten dateren van begin 2019. De jonge Mechelaar pleegde toen een inbraak in de kelderruimte van een appartementsgebouw langs de Elektriciteitsstraat. “Er werden toen heel wat beschadigingen aangebracht”, klonk het bij het parket. Even later ging hij ervandoor met twee bromfietsen en later stal hij ook nog een voertuig.

De eigenaar van die wagen stelde zich burgerlijke partij. Er werd een schadevergoeding gevraagd van 8.000 euro. “Niet enkel zijn er beschadigingen aangebracht aan het voertuig, mijn cliënt ontving ook twee verkeersboetes. Deze boetes dateren van tijdens de periode van diefstal”, zei meester Sarah Moerenhout.

Strafblad

Verder moest de tiener zich ook nog verantwoorden voor een inbraakpoging in een woning. De negentienjarige werd toen gefilmd door een bewakingscamera en draaide deze om. De eigenares van deze woning vroeg een vergoeding voor de opgelopen schade.

Het parket was streng en vroeg een celstraf van achttien maanden effectief gekoppeld aan een geldboete die kan oplopen tot 1.600 euro. De jongeman heeft al gevuld strafblad ondanks zijn jeugdige leeftijd en wordt op dit moment zelfs genoemd in een andere strafzaak.

Kattenkwaad

Zelf betwistte de tiener de diefstal van de brommers. De andere feiten werden door de verdediging genuanceerd. “Het was kattenkwaad”, klonk het bij de tiener. Zijn raadsman Koen De Backer vulde aan: “Het gaat om vandalisme. Ondanks we feiten niet willen minimaliseren, gaat het hier om stoerdoenerij.”

Volgens de strafpleiter wilde hij indruk maken bij zijn entourage. “Dat blijkt uit de foto’s die ze maken en deze vervolgens op sociale media zette”, aldus meester De Backer. Hij vroeg tot slot om rekening te houden met zijn moeilijke jeugd: “Zo ligt de afwezigheid van de ouders aan de oorzaak van zijn gedrag.”

Er werd om een werkstraf gevraagd. Een vonnis volgt op 29 juni.