Jongedame weet niet waarom ze drievoudige diefstal pleegde Wannes Vansina

06 november 2019

Een jongedame diende zich woensdagochtend voor de correctionele rechtbank te verantwoorden voor drievoudige winkeldiefstal. Ze liep op 25 juli vorig jaar tegen de lamp toen ze in Smatch in Mechelen enkel twee flesjes water aan de kassa aanbood, hoewel een winkelbediende haar andere spullen in haar handtas had zien stoppen. Daar bleken inderdaad thee, ontbijtgranen en mosselkruiden in te zitten, alsook spullen die eerder op de dag in twee andere winkels (Hema en H&M) werden ontvreemd. De beklaagde, die nog over een blanco strafregister beschikt, verklaarde niet te weten waarom ze de diefstallen had gepleegd. De vrouw, die zonder advocaat kwam, vroeg de probatieopschorting. De zaak kwam voor de rechtbank omdat ze een minnelijke schikking van 200 euro niet had betaald.