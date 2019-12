Jonge vrouw (20) met 2,7 promille vlucht van controle en wordt pas gevat na achtervolging: “Ze kon amper op haar benen staan” Tim Van der Zeypen

09 december 2019

09u30 9 Mechelen Een twintigjarige vrouw is afgelopen weekend haar rijbewijs kwijt gespeeld. De jonge vrouw bleek onder invloed te zijn van alcohol en had 2,7 gram promille alcohol in haar bloed. Tijdens de alcoholcontroles afgelopen weekend betrapte de politie in totaal 44 andere autobestuurders.

De twintigjarige vrouw werd opgemerkt ter hoogte van een alcoholcontrole langs de Mechelseweg. “Daar reed ze zonder enige vaart te verminderen ons dispositief in. Onze collega moest zelfs opzij springen zodat hij niet werd aangereden”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Er volgde een achtervolging. Pas na enige tijd kon ze worden klemgereden. “Ondertussen negeerde de vrouw ook nog enkele rode verkeerslichten die er tijdelijk zijn geplaatst voor wegwerkzaamheden”, aldus Van de Sande nog. Wanneer de vrouw opzij werd gezet, werd ze ook meteen gecontroleerd. Vrijwel meteen was duidelijk dat de vrouw dronken was.

2,7 promille

“Zo verspreidde ze namelijk een ontegensprekelijke alcoholgeur en kon nog maar amper op haar benen staan”, zegt Van de Sande nog. Na controle bleek de vrouw 2,7 promille alcohol in haar bloed te hebben. Het equivalent van zo’n achttal pinten bier. Haar rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen.

Bovendien bleek ze ook nog maar een beginnen chauffeur te zijn. Zo haalde ze haar rijbewijs nog maar in maart jongstleden. De vrouw zal het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Ze riskeert naast een geldboete ook nog een bijkomend rijverbod.

Twaalf rijbewijzen

Tijdens diezelfde alcoholcontroles afgelopen weekend werden er nog twaalf andere rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen. “Drie bestuurders bleken onder invloed te zijn van drugs, nog eens drie anderen hadden naast teveel alcohol, ook nog drugs in hun bloed”, legt Van de Sande uit. “Tot slot hadden zeven chauffeurs teveel gedronken. Ze hadden tussen de 1,6 en 2,4 promille alcohol in hun bloed.”

Tijdens de alcoholcontroles werden er in totaal 1.078 ademtests afgenomen. Buiten de dertien onmiddellijk ingetrokken rijbewijzen, mochten dertien chauffeurs hun wagen voor zes uur aan de kant laten staan. Achttien anderen deden dat dan weer voor drie uur. “Omdat twee van deze bestuurders hun rijbewijs niet op zak had, werd zijn wagen aan de kant gezet met een wielklem”, vertelt Van de Sande.

Cannabis

Tot slot werd er tijdens de controleacties ook nog een gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen bij twee personen. De drugs werd in beslag genomen en er werd een proces-verbaal opgemaakt. De uitgevoerde alcoholcontroles kaderden in de BOB-wintercampagne. Ook in de toekomst zullen dergelijke acties worden herhaald”, besluit de Mechels-Willebroekse politiewoordvoerder.