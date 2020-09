Jonge moeder vrijgelaten in onderzoek naar dood van haar zoontje (2) Tim Van Der Zeypen

25 september 2020

15u30 1 Mechelen De jonge Mechelse moeder (22), die verantwoordelijk zou zijn voor de dood van haar zoontje (2), heeft de gevangenis mogen verlaten. Ze werd vrijgelaten door de onderzoeksrechter. De 22-jarige zat sinds midden augustus in de gevangenis. Het onderzoek wordt verdergezet.

Cindy K. belde op 13 augustus naar de hulpdiensten omdat haar zoontje niet meer reageerde. Het jongetje lag bewusteloos in zijn kamer. Bij hun aankomst kon de MUG-Arts enkel maar het overlijden van de peuter vaststellen. Verder onderzoek en de vaststellingen van de wetsgeneesheer bracht aan het licht dat het kindje vermoedelijk stierf doof ondervoeding in combinatie met uitdroging.

De jonge moeder werd opgepakt, verhoord en aangehouden door onderzoeksrechter Theo Byl. Ze werd in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding. Sindsdien zat de vrouw in de gevangenis van Antwerpen. Nadat haar aanhouding door de raadkamer in Mechelen werd verlengd, werd ook haar beroep teniet gedaan door de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen. Ze moest dus een maand langer in de gevangenis blijven.

Handlichting

Maar de jonge moeder kreeg vorige week het nieuws te horen dat ze de gevangenis mocht verlaten na een handlichting door de onderzoeksrechter. “Ze kreeg wel enkele strikte voorwaarden opgelegd”, bevestigt woordvoerder Kristof Aerts van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Het onderzoek loopt inmiddels verder.”

Ook K.’s advocate Liesbeth De Vleeschouwer bevestigt de handlichting door de onderzoeksrechter. “Mijn cliënte is uiteraard tevreden en opgelucht dat ze de gevangenis mocht verlaten”, luidt het bij de strafpleiter. “Ze kan nu eindelijk het verlies van haar zoontje in een serene omgeving verwerken en intussen zullen wij onze volledige medewerking blijven verlenen aan het gevoerde onderzoek.”

Betwisting

De 22-jarige moeder blijft haar betrokkenheid bij het overlijden van de peuter ontkennen. Vanaf het begin van het onderzoek verklaarde de jonge vrouw aan zowel de speurders als aan de onderzoeksrechter dat ze haar kind nooit heeft verwaarloosd. Kennissen bevestigden dat en vertelden dat Cindy haar zoontje goed verzorgde en wel voldoende eten gaf. Ook in de buurt waar K. woonde, werd destijds geschrokken gereageerd.