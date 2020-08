Jonge moeder (22) blijft in de cel na dood van peuter: “Ze heeft het moeilijk met het verlies van haar zoontje, maar ook dat ze geen afscheid kan nemen” Tim Van Der Zeypen

18 augustus 2020

10u15 24 Mechelen De 22-jarige Cindy K. uit Mechelen blijft nog zeker één maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer zopas beslist. De jonge moeder zit sinds eind vorige week in de gevangenis na de dood van haar zoontje (2). De vrouw blijft de feiten ontkennen.



Exact één week nadat haar zoontje E. bewusteloos werd aangetroffen in zijn kamertje, stond de 22-jarige vandaag voor de raadkamer. Onderzoeksrechter Theo Byl liet de jonge moeder vorige week donderdag opsluiten in de vrouwengevangenis van Antwerpen. Hij verdenkt haar van onopzettelijke doding en het onthouden van voedsel en verzorging met de dood van een minderjarige tot gevolg.

De peuter overleed vorige week dinsdag aan de gevolgen van ondervoeding en dat mogelijk in combinatie met uitdroging. “Dat is gebleken uit de eerste vaststellingen van de wetsgeneesheer”, bevestigde het parket eerder. Alleen wordt dat door haarzelf vanaf haar eerste verklaringen betwist. “Ze deed alles voor haar kindje. E. is niet gestorven door ondervoeding”, beweren kennissen van de jonge moeder.

Geen afscheid

Vanochtend verscheen de jonge moeder voor de raadkamer in Mechelen. Ze liet er zich bijstaan door haar advocaat Karel Loncke. De advocaat wou na afloop van de raadkamer beperkt reageren op het onderzoek. “Gelet op de gevoeligheid van het dossier”, klonk het. Hij bevestigde wel dat zijn cliënte tot op de dag van vandaag bij haar verklaringen blijft en ze alles blijft betwisten.

“Mijn cliënte was net heel zacht met haar kinderen”, vult de strafpleiter haar kennissen aan. De raadsman staat ook in direct en nauw contact staat met de grootmoeder én tante van E. Volgens hen stierf het kind door de warmte in de kamer en niet door ondervoeding of verwaarlozing. “Ze verzorgde haar zoontje goed en gaf haar kind wel voldoende eten. ‘s Ochtends kreeg hij boterhammen, 's middags noedels en ‘s avonds pattatjes.”

Aangeslagen

De jonge moeder is er aangeslagen door het verlies van haar zoontje. Nog volgens haar raadsman heeft ze het bijzonder moeilijk in de gevangenis. “Niet enkel omdat ze net haar zoontje is verloren, maar ook om omdat ze geen gepast afscheid kan nemen”, luidt het. De verdediging wil dan ook alles in het werk voor stellen om ervoor te zorgen dat ze de begrafenis van haar zoontje kan bijwonen.

Bovendien is ook de eerste keer dat K. te maken krijgt met justitie. De raadsman vroeg daarom gelet op haar blanco strafblad en het feit dat er volgens hen geen recidivegevaar is, een vrijlating onder voorwaarden. De raadkamer ging daar niet op in en de aanhouding werd verlengd met één maand. Tenzij de verdediging in beroep gaat. Dan komt de zaak binnenkort voor in de Kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen.

Grote vrees

Naast haar zoontje E. heeft de 22-jarige moeder ook nog een tweede zoontje bij een ex-partner. Het vierjarige kind wordt nu opgevangen door zijn vader en zou geen verschijnselen van ondervoeding of verwaarlozing vertonen. “Haar grootste vrees is nu dat ze ook haar tweede zoontje zou verliezen”, besloot de raadsman. Het onderzoek wordt nu verder gezet door de politie en onder leiding van het parket en de onderzoeksrechter.

