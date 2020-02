Jonge Euro-ministers verkennen Kasteel d’Ursel Wannes Vansina

10 februari 2020

12u07 0

Leerlingen van OLVP Bornem hebben maandag de spits afgebeten van twee Europaweken in Kasteel d’Ursel. Tot en met 21 februari verwacht Europa Direct er zestien klassen uit het vijfde en zesde leerjaar voor een rollenspel over de Europese Unie. De jeugdige bezoekers leren onder meer over de geschiedenis en de werking van de Europese Unie en kruipen onder meer in de huid van een Europese minister om een wetsvoorstel te bespreken. De vraag die ze behandelen: moet er een Europese verplichting komen om erfgoed te bezoeken met de klas? Verplichting of niet, de leerlingen maken sowieso een ontdekkingstocht door het kasteel, om onder meer te leren hoe kinderen in de 18de eeuw leefden, van wie ze les kregen en welke spelletjes ze speelden.