Jonge drugsdealer neemt alle schuld op zich en riskeert achttien maanden cel Tim Van Der Zeypen

08 juni 2020

17u15 0 Mechelen Een jongeman uit Mechelen heeft zich vandaag moeten komen verantwoorden voor het verhandelen van cocaïne. Hij riskeert een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 8.000 euro met probatie-uitstel. Ontkennen deed hij niet. Hij nam zelfs alle schuld op zich.

De politie van Mechelen-Willebroek betrapte de jonge Mechelaar op heterdaad tijdens een drugsdeal in augustus 2019. De jongeman werd opgepakt en bleek toen in het bezit te zijn van cocaïne. Hierop volgde er een huiszoeking. “Daarbij werd opnieuw drugs gevonden alsook een geldsom en meerdere gsm-toestellen”, aldus het parket.

Tijdens zijn verklaringen gaf de jongeman de feiten meteen toe. Ook zijn afnemer werd verhoord. Die verklaarde dat de jonge dealer deel uitmaakte van een grotere drugsbende onder de naam ‘Rico’. Alleen werd dit laatste betwist. “Ik handelde alleen”, klonk het bij de jonge Mechelaar.

Het parket geloofde die uitleg niet. “Onder meer omdat tijdens zijn arrestatie één van de gsm’s nog contact had met afnemers”, besloot het parket. “Alleen zijn we nooit verder gekomen in het onderzoek naar de grotere drugsbende en kunnen we dus enkel maar rekening houden met zijn verklaringen.”

Zijn advocaat Saïd Aboulakil vroeg een werkstraf.

Een vonnis volgt op 29 juni.