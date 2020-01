Jonge drugsdealer krijgt achttien maanden effectief TVDZM

09 januari 2020

12u00 0 Mechelen Een jongeman uit Mechelen is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden effectief. De tiener stond terecht voor het verhandelen van cocaïne.

Hij liep eind maart 2019 tegen de lamp bij een controle-actie van de politiezone Mechelen-Willebroek. “Hij was toen in het bezit van vijftien gram cocaïne maar in zijn gsm werden enkele bezwarende berichten aangetroffen”, klonk het op zitting. “Zo had hij duidelijk contact met andere drugsgebruikers en werd er bij de huiszoeking ook nog eens vijftig gram cocaïne aangetroffen.”

Beklaagde liet destijds verstek gaan. Aan de politie had hij bij de vondst van de drugs wel verklaard dat hij deze had bijgehouden voor een vriend. “Maar dan nog bent u betrokken bij drugshandel”, motiveerde rechter Suzy Vanhoonacker haar vonnis. Naast de celstraf van achttien maanden werd ook de geldboete van 8.000 euro effectief uitgesproken.

Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.