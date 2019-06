Jonge crimineel (19) staat terecht voor twee vechtpartijen Tim Van der Zeypen

19 juni 2019

14u44 0 Mechelen Killian D. (19) uit Mechelen heeft zich vanochtend opnieuw voor de rechter moeten verantwoorden. Deze keer stond hij terecht voor twee vechtpartijen. Volgens het parket liep een slachtoffer daar zelfs een steekwond bij op. Voor hen was de maat vol. Zij vorderde een celstraf van achttien maanden effectief. Opvallend is dat de negentienjarige ondanks zijn jonge leeftijd al een zwaar strafregister heeft opgebouwd.

De tiener verscheen vanochtend aangehouden voor rechter Suzy Vanhoonacker. Hij werd begin april 2019 opgepakt door de politie na het plegen van vandalisme en een inbraak bij het BA Campus De Beemden in Mechelen en zit sindsdien in de cel. Onder meer omwille van de verschillende veroordelingen op zijn strafregister die de negentienjarige het afgelopen jaar verzamelde. Zo moest hij zich eerder al verantwoorden voor een hele reeks van diefstallen en geweldsdelicten en staat er in totaal al een celstraf van zo’n 3,5 jaar jaar op zijn strafblad.

Neusbreuk

Vanochtend moest hij zich komen verantwoorden voor twee feiten van slagen en verwondingen in de zomer van vorig jaar. Dit op amper 48 uur tijd. Kort nadat de politie van Mechelen-Willebroek was ingelicht over een vechtpartij langs de Leuvense vaart en waarbij beklaagde zijn slachtoffer een neusbreuk sloeg, kwam er een tweede melding binnen. Deze keer vanop de Ganzendries in het centrum van Mechelen. “Een man had bij een vechtpartij een steekwonde van een centimeter diep opgelopen ter hoogte van de maag”, zei procureur des koning Lieselotte Claessens op zitting. “Volgens de verklaringen van het slachtoffer moest hij daarvoor ook al enkele klappen incasseren.”

Meerede kansen

In beide gevallen viel onmiddellijk de naam van de negentienjarige. De politie arresteerde hem en kon hem verhoren. Ontkennen deed hij niet. Beide vechtpartijen werden meteen toegegeven. “Maar ik heb hem niet gestoken met een mes”, zei D. op zitting vanmorgen. Voor het parket was de maat vol vandaag. “Meneer heeft al vele kansen gekregen maar heeft deze steeds opnieuw verknoeid”, besloot procureur Claessens. “Hij kreeg verschillende keren een straf met probate-uitstel maar deze straffen hadden duidelijk geen enkele impact. Hij blijft steeds teruggrijpen naar geweld.” Naast de celstraf werd er ook nog een geldboete gevorderd van 150 euro.

Probatie-uitstel

Hoewel de feiten werden toegegeven, vroeg zijn advocaat Steff Stevens aan de rechtbank om niet in te gaan op de effectieve celstraf: “Op die manier zouden alle ander straffen ook effectief worden en zal hij voor een lange tijd naar de gevangenis moeten gaan, maar de vraag blijft: is mijn cliënt hiermee geholpen?” Hij stelde een straf met probatie-uitstel voor gekoppeld aan voorwaarden. Een vonnis in deze zaak volgt op 26 juni.