Jonge chef start vleesrestaurant boven Gybels: “Er is nood aan meer gastronomie” Wannes Vansina

04 juni 2019

17u43 4 Mechelen Mechelen is een gastronomisch restaurant rijker: Artoa. Jonge chef-kok Jens Van Rompay (29) opende het boven en in samenwerking met het vleesatelier Gybels op de Korenmarkt. “We willen wat meer gastronomie in de binnenstad brengen”, zegt hij.

Artoa is gevestigd op de eerste verdieping van het historische pand Den Breckpot. “Werner Gybels wilde graag een restaurant beginnen. We zijn elkaar tegengekomen en beginnen palaveren. Dit is het resultaat”, zegt Van Rompay. De chef werkte vijf jaar in Puro en liep daarvoor stage bij onder meer Nuance en D’Hoogh. “Sinds het vertrek van Folliez en D’Hoogh is er in Mechelen vraag naar een gastronomisch restaurant. Ik ambieer geen ster, maar zou wel graag Gault&Millau halen.”

Baskische producten

Artoa presenteert zich als een vleesrestaurant en werkt vooral met Baskische producten. “Paradepaardje is onze filet pur of côte à l’os van Txogitxu, maar ook onze kip en lam zijn van daar afkomstig. Vandaar ook de naam van het restaurant. Artoa betekent maïs in het Baskisch, waarmee we verwijzen naar de Korenmarkt.” Ook ossestaart en huisbereide foie gras sieren de menukaart. “Ik wil iets anders brengen dan de rest.” Overigens zijn ook vegetariërs en viseters welkom, al moeten zij het dan stellen met het aanbod van de dag.

Een ander paradepaardje is de wijn. “We hebben meer dan honderd verschillende wijnen in de kelder staan”, aldus de geboren en getogen Mechelaar. Eten hoeft overigens niet per se boven. Bij mooi weer, zoals afgelopen zaterdag, verhuist het restaurant naar de Korenmarkt. Artoa is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 12 tot 14.30 en van 18 tot 22 uur. Meer info op www.artoa.be.