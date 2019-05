Jonge Algerijnen riskeren straf met uitstel voor diefstal van pistachenoten TVDZM

22 mei 2019

13u20 0 Mechelen Twee negentienjarige asielzoekers uit Algerije moesten zich woensdagmorgen verantwoorden voor vier winkeldiefstallen. Die vonden plaats in supermarkt Aldi. Ze gingen ervandoor met voor honderden euro’s aan pistachenoten.

De eerste diefstal vond plaats begin oktober 2018. Op basis van camerabeelden werden de verdachten geïdentificeerd en geseind. Eind maart kon de politie de twee tieners oppakken. Sindsdien zitten ze in de cel. In totaal gingen ze ervandoor met enkele honderden euros aan pistachenoten. “Om te kunnen eten”, zei Azziz I., een van de beklaagde, op de zitting. Het openbaar ministerie geloofde dat niet. Volgens hem ging het om professionele dieven. “Waarom nootjes? Die zijn gemakkelijk mee te nemen en zijn relatief veel geld waard”, verduidelijkte openbaar aanklager Geert Noels. Gelet op hun blanco strafblad kon hij zich vinden in een celstraf van een jaar en een geldboete van 208 euro met uitstel.

“Geen drugs”

Beide beklaagden ontkenden de winkeldiefstallen niet. De raadsman van I. vroeg een milde straf: “Het gaat hier niet om drugs of om grote gelden. Het is ook niet zo dat ze rondreden met een mooie BMW. We pleiten hier wel degelijk over noten.” De advocaat van I.’s kompaan vroeg de vrijspraak. “Er is geen enkel bewijs dat mijn cliënt aanwijst als dader”, klonk het nog. Hij vroeg net als zijn confrater een milde straf. Een vonnis volgt op 5 juni.