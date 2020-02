Joker compenseert vliegreizen met boomplantacties BOS+ Wannes Vansina

10u43 0 Mechelen Reisorganisator Joker, met hoofdzetel in Mechelen, gaat samenwerken met BOS+. Iedereen die een vliegreis boekt, krijgt het verzoek om de CO2-uitstoot van zijn/haar vlucht te compenseren door bij te dragen aan een boomplantactie.

“Duurzaam reizen zit in het DNA van Joker. Daarom zetten we in op alternatieven voor het vliegtuig. Als mensen toch vliegen, willen we hen sterk motiveren om de milieu-impact te verminderen”, zegt duurzaamheidscoördinator Greet Huybrechts. Sinds 2006 compenseert Joker de CO2-uitstoot van al haar reisbegeleiders én kunnen klanten de CO2-uitstoot van hun vlucht compenseren. Tot en met 2019 werkte het samen met Greenseat. Nu kiest ze voor BOS+.

“De reisorganisatie past mooi in de basisfilosofie van Treecological, de CO2-calculator van BOS+. We geven de gebruiker de mogelijkheid om zijn of haar mobiliteit onder de loep te nemen, deze te verduurzamen en ten slotte, als sluitstuk, de uitstoot van een bepaalde reis per vliegtuig te berekenen en te compenseren door middel van bebossing”, zegt persverantwoordelijke van BOS+ Bart Carlier. Sinds de lancering van Treecological heeft BOS+ al meer dan 30 hectare nieuwe bossen aangeplant in Ecuador, maar de organisatie kijkt ook naar Zuid-Amerika, Afrika, en Vlaanderen.