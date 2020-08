Jobstudenten gaan strijd aan met toenemend zwerfvuil: “Coronacrisis is ook zwerfvuilcrisis” Wannes Vansina

20 augustus 2020

18u22 0 Mechelen De stad Mechelen zet sinds deze week drie jobstudenten in om de straten en pleinen op te ruimen. Ze moeten mee de strijd aangaan tegen het zwerfvuil, dat gevoelig toenam sinds de start van de coronapandemie.

Wie de straat opgaat, kan er niet naast kijken. De straten, parken en tuinen liggen er vuiler bij dan een paar maanden geleden. “Je struikelt bijna over het aanwezige zwerfvuil, ondanks de intensieve opvolging hiervan”, aldus de stad. De wegwerpmondmaskers en – handschoenen springen daarbij zeker in het oog, maar ook het ‘regulier’ zwerfvuil zoals blikjes en pizzadozen ligt overal rond te slingeren.

“Onze uitvoeringsdiensten hebben zich van in de lockdownperiode dubbel geplooid om de stad in een perfecte staat te houden. Ik ben zeer tevreden met het werk dat zij al die tijd zijn blijven doen, zelfs tijdens de afgelopen hittegolf. Het is dan ook zeer pijnlijk om vast te stellen dat de coronacrisis ook een zwerfvuilcrisis met zich lijkt mee te brengen”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen.

Besmettingsgevaar

“We blijven allemaal vaker dicht bij huis en genieten van de mooie plekjes die in onze omgeving te vinden zijn. Het is dan ook sterk te betreuren dat een minderheid van de mensen er toch voor zorgt dat die omgeving minder mooi en minder aangenaam wordt”, vervolgt hij.

“Bovendien getuigt het wegwerpen van mondmaskers, blikjes en ander afval dat mogelijk besmettingsgevaar met zich meebrengt allerminst van respect voor de natuur, de andere Mechelaars én vooral de mensen die dagelijks op pad gaan om dit op te ruimen. Zeker wanneer er mensen met ziekte uitvallen in de betrokken teams, wordt het moeilijk de extra werklast op te nemen.”

15.000 euro

Het betreft geen extra uitgave. “Omwille van de coronamaatregelen konden niet alle voorziene jobstudenten deze zomer worden ingezet bij andere diensten, waardoor de nodige 15.000 euro voorzien kon worden. Er waren sinds juni al 2 jobstudenten actief, deze week zijn 3 extra studenten van start gegaan. Met de extra middelen kunnen we ook nadien nog studenten inschakelen, al hopen we natuurlijk dat de hoeveelheid zwerfvuil vermindert en het niet meer nodig zal zijn”, zeg schepen van Financiën Koen Anciaux.

Het melden van zwerfvuil kan via het meldingsformulier van de stad: www.mechelen.be/meldingen.