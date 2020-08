Jo Leemans getuigt na coronauitbraak in haar woonzorgcentrum: “Ik dacht meteen, dit is ernstig.” En dat is het inderdaad hé” 33 bewoners én acht personeelsleden testen positief in Milsenhof Tim Van der Zeypen

15 augustus 2020

09u30 28 Mechelen Jo Leemans reageert vanuit het Milsenhof na de recente coronauitbraak in haar woonzorgcentrum. 33 bewoners en acht personeelsleden testten positief. De Mechelse zangers is daar niet bij. “Maar ik voelde meteen aan dat het ernstig was", zegt Leemans.

Donderdag vierde Jo Leemans nog haar 93ste verjaardag. Diezelfde dag nog ontving de directie van het woonzorgcentrum in hartje Mechelen het resultaat van 156 coronatesten. Deze werden afgenomen nadat één dag eerder enkele bewoners ziek werden. Van 156 afgenomen stalen, bleken er 38 positief te zijn voor corona. “Het ging om dertig bewoners en acht personeelsleden", luidt het bij directeur Danny Coremans. “Er werd meteen een cohort-afdeling opgericht.”

Alle besmette bewoners werden per direct afgezonderd van de andere bewoners op een aparte afdeling. "Ik ben in mijn rolstoel gekropen en aangezien ik op de eerste verdieping woon, ben ik naar benden gereden”, getuigt Leemans aan VTM Nieuws. Zij woont sinds drie jaren in het getroffen woonzorgcentrum. “Beneden aangekomen, vloog ik meteen terug naar boven. Ik dacht meteen dat het ernstig was. En dat is het inderdaad.” Ook de Mechelse zangers moest een coronatest ondergaan. Haar test bleek uit eindelijk negatief te zijn.

Drie nieuwe

Begin april en in volle lockdown getuigde de Vlaamse coryfee nog in onze krant over haar angst voor corona Vandaag kwamen er in het woonzorgcentrum nog drie nieuwe besmettingen bij. Het gaat opnieuw om bewoners. Hun resultaat werd pas vandaag bekend gemaakt. Twee van de 33 besmette bewoners werden opgenomen in het ziekenhuis. De anderen vertonen geen of slecht beperkte symptomen. De situatie in het woonzorgcentrum wordt strikt opgevolgd.

“Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale en regionale autoriteiten alsook met de artsen en omliggende ziekenhuizen”, gaat de directeur verder. Ook de gezondheidssituatie van zowel niet als wel besmette bewoners wordt strikt in de gaten gehouden. Dagelijks worden er nu temperaturen opgemeten en worden de parameters voor de komende tien dagen bijgehouden en opgevolgd. De stad Mechelen liet via burgemeester Alexander Vandersmissen weten dat zij de klaar staan om ondersteuning te bieden daar wat het nodig zou moeten zijn.

“Aangeslagen”

In het woonzorgcentrum zelf tot slot wordt er erg aangeslagen gereageerd. Tijdens de eerste coronagolf raakte niemand van de bewoners, noch personeel besmet. Hoe het kon dat het coronavirus zich nu toch een weg tot in het woonzorgcentrum kon banen, is nog niet bekend en wordt nog verder onderzocht. Naast een aparte zorgafdeling, nam het woonzorgcentrum ook bijkomende maatregelen. Zo is er sinds de coronuitbraak geen bezoek meer welkom.