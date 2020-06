Jiu-jitsu grootmeester August De Wit plots overleden Wannes Vansina

05 juni 2020

14u34 0 Mechelen De jiu-jitsu wereld is in rouw. O-sensei August De Wit, oprichter van de Mechelse Budo Sporten en een van de grondleggers van de gevechtssport in ons land, overleed donderdag onverwacht. Hij werd 94.

De Wit zakte donderdag in elkaar op de openbare weg in Blankenberge, zijn huidige woonplaats. Hartaderbreuk, stelden de artsen vast. De Mechelaar werd nog overgebracht naar het ziekenhuis in Leuven, maar hulp kon uiteindelijk niet meer baten.

De Wit was een monument in de wereld van de gevechtssporten. Hij stichtte niet alleen de Budo Sporten (in 1975), maar ook een eigen jiu-jitsu stijl die uitgroeide tot een van de twee belangrijkste in ons land: de stijl De Wit.

Grondlegger

Tot op 83-jarige leeftijd was hij hoofdlesgever, tot nierkanker hem aan de kant dwong. “Maar op feestdagen deed hij nog altijd zijn kimono aan en kwam hij op de mat”, zegt Werner Wouters, trainer bij de Budo Sporten en bestuurslid van de Vlaamse Jiu-Jitsu Federatie.

“Hij was een van de grondleggers van de sport in ons land. Toen hij begon, stond de jiu-jitsu in de kinderschoenen. Zijn programma wordt tot op de dag van vandaag ongewijzigd toegepast. Hoe weten we nog niet, maar we gaan hem met de club en de federatie zeker eren. Gust heeft ons nooit losgelaten en wij hem niet.”

Politie

Beroepsmatig was De Wit sinds 1952 actief als politieman bij de Mechelse politie. Dat vormde de aanleiding om aan gevechtssport te gaan doen. “Omdat ik slaag kreeg van de ‘straatvechters’ - ik was een lichtgewicht van 68 kilogram. Spieren gingen in die tijd bij de politie voor op denkwerk”, vertelde hij in 2008 in deze krant in een interview naar aanleiding van zijn 80ste verjaardag. Hij gaf toen nog twee trainingen per week.

De Wit kreeg de Prijs voor de Sportverdienste van de Stad Mechelen en zou ook ooit een medaille hebben gekregen voor het redden van een drenkeling uit de Leuvense Vaart. De Wit laat een vrouw en twee kinderen na. Hoe de uitvaart wordt geregeld, is nog niet bekend.