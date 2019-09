Jeugd KV Mechelen brengt strijd tegen darmkanker onder de aandacht met nieuwe shortjes Antoon Verbeeck

01 september 2019

Dit seizoen zullen de jeugdspelers van KV Mechelen het veld oplopen in nieuwe shortjes. Deze shortjes werden gesponsord door Mechels bedrijf Arco Information. Naast de naam van de sponsor is er op de shortjes ook ruimte voor een blauw lintje, dat symbool staat voor de strijd tegen darmkanker. “De vraag tot sponsoring van de jeugdspelers hun shortjes leek me een uitgelezen kans om darmkanker bij de ouders op een andere manier in de kijker te zetten. KV Mechelen Jeugd geeft al het goede voorbeeld op gezondheidsvlak, zo is hun stadion volledig rookvrij. Dankzij de sponsoring van Arco Information kunnen ze nu nog een stapje verder gaan”, zegt Paul Van Coillie, CEO van Arco Information. “Vandaag spelen onze jeugdspelers tegen Anderlecht, een dag dat altijd veel ouders trekt, dit leek ons het ideale moment om het persmoment te organiseren, zo kunnen we binnen de voetbalwereld een voorbeeld stellen naar preventie en je gezondheid serieus nemen,” stelt Dirk Buelens, voorzitter KV Mechelen Jeugd.