JCI haalt de World Cleanup Day naar Mechelen Wannes Vansina

11 september 2019

09u28 0 Mechelen JCI Mechelen haalt op zaterdag 21 september World Cleanup Day naar de stad van de Maneblussers.

Vrijwilligers in 150 landen trekken op 21 september de straat op om afval en zwerfvuil te ruimen. Deze ‘groene golf’ van cleanup-acties begint in Nieuw-Zeeland en eindigt 36 uur later in Hawaï met één doel: een propere en gezonde wereld.

“De World Cleanup Day toont de kracht van gemeenschap en de verbondenheid van de burgers over de gehele wereld aan. Wanneer burgers, organisaties en bedrijven samenwerken, heeft zelfs de kleinste daad een grote impact. Vorig jaar hebben 18 miljoen vrijwilligers uit 157 landen hun krachten gebundeld om de planeet schoon te maken. Ook in België hebben honderden organisaties en duizenden vrijwilligers ons land schoongemaakt. Mechelen kon als ondernemende en innovatieve stad niet achterblijven”, zegt Laura Walgraeve van JCI Mechelen.

De organisatie kan onder meer rekenen op steun van Mechelse bedrijven zoals Digitale Drukkerij Geprint, Greenlife Pro, Immo SIR, GreenPlan, Steven Colin Photography, Crown Cleaning, Uniac en Brouwerij Het Anker. Inschrijven voor de World Cleanup Day kan via de Facebookevenent (via de knop ‘ticket’). Zo ontvang je nadien ook een gratis drankje en kan JCI de juiste hoeveelheid materiaal voorzien.